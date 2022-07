Marc Van Ranst tot Lotte Vanwezemael: bekende Vlamingen zetten zich in om geweld bespreekbaar te maken

Geweld in onze samenleving is na talloze campagnes nog altijd wijdverspreid. Op tien jaar tijd kreeg de hulplijn maar liefst 52.000 unieke oproepen over 66.000 (mogelijke) slachtoffers van geweld, misbruik en kindermishandeling. “Of je nu arm of rijk bent, bekend of onbekend, de kans dat je in de loop van je leven geweld meemaakt, als slachtoffer, omstaander of pleger is erg groot”, zegt Wim Van de Voorde, Vlaams coördinator van hulplijn 1712. “Het dominante beeld van een romantische relatie of het gezin als veilig en warm nest strookt niet altijd met de realiteit. In driekwart van de oproepen naar 1712, gaat het over geweld in de relatie of het gezin”, klinkt het.