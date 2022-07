Marc Coucke toont voor het eerst zijn luxueuze buitenverblijf in Durbuy: “Dit was een ruïne toen we het kochten”

Omgebouwde ruïne

Op een half uurtje wandelen van het centrum van Durbuy vonden Marc Coucke en zijn vrouw Nathalie (48) hun buitenverblijf. “Eerst gingen we altijd op hotel”, vertelt Coucke. “Maar ik merkte dat ik daar mijn hoofd niet kon leegmaken en dus zochten we een pied à terre. Toen we het pand voor het eerst zagen was het een ruïne, overal regende het binnen en het balkon stond op instorten, maar de ligging vonden we super.” Een verbouwproject dus, waar Nathalie de leiding over nam. “Smaak en ik zijn niet echt een goeie combinatie. Gelukkig heeft mijn vrouw Nathalie dat wel. Zowel dit huis als het appartement in Knokke als onze gewone woning heeft ze ingericht. In drie compleet verschillende stijlen. Ze heeft echt haar roeping gemist, vind ik. Nu kom ik een paar keer per maand naar hier. De kinderen (Chloé, 18, en Alysée, 15, red.) komen minder, zij verblijven liever op de glamping wat verderop.”

Couckie, de hond met een eigen Instagrampagina

Prominente plaats in woonkamer van Coucke’s Ardeense buitenverblijf is voor Couckie. De twee jaar oude poedel van het gezin heeft niet alleen een eigen Instagrampagina met meer dan 1.200 volgers, hij heeft ook een eigen zwartwit portret aan de muur. “We hebben hier een keer een ongelooflijke foto van hem genomen terwijl hij hier in de zetel zat met zichzelf in de achtergrond.” Zelfs de vaas op de centrale tafel doet denken aan het jongste gezinslid.

Binnen kijken in het huis van Marc Coucke

Kunst met een prijskaartje

In zijn onderkomen is er ook een werkruimte waar Coucke nadenkt over nieuwe plannen en inversteringen. Een minimalistisch vertrek in grijstinten, maar steekt daar fel tegen af: de gouden kader met een werk van de surrealist Marcel Duchamp (1887-1968). Werken van de Fransman overschrijden op veilingen makkelijk een half miljoen euro. “Het is de kunstenaar die me het meest boeit”, zegt Coucke die Duchamp verzamelt. “Hij is een van de mensen die ervoor gezorgd heeft dat iets kunst is als een kunstenaar zegt dat het zo is.” In het huis van Coucke ook een Damien Hirst (57), wiens duurste werk in 2007 voor 74 miljoen euro verkocht werd.

Een werk van Marcel Duchamp in het vakantiehuis van Marc Coucke

Stempel van de overstromingen

Zijn rondleiding afsluiten doet Coucke in Sanglier des Ardennes, het restaurant-hotel in centrum Durbuy waar Coucke eigenaar van is. Tijdens de overstromingen van vorig jaar stond het water daar in de lobby okselhoog. De muren tonen nog steeds de impact van de watersnood. “Die streep laten we zo, die mag nooit meer weg”, wijst Coucke naar de duidelijk zichtbare waterlijn. “Onder deze verdieping zijn er nog twee verdiepen met de airco, chauffages, linnen en andere producten die helemaal zijn ondergelopen. Volledig onder hè! Om alles op de lossen zijn we nog altijd bezig, maar ook nu nog ben ik onder de indruk van hoe men hier, mijn vennoot Bart Maerten en Wout Bru op kop, meteen begonnen zijn aan de wederopbouw. Na amper twee dagen was vijftig procent van het hotel-restaurant terug open.”

Marc Coucke toont voor het eerst zijn vakantieverblijf in Durbuy.