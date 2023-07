Manu Van Acker wil body-positivity uitstralen: “Ik ben zwaarlijvig, maar negatieve commentaren op mijn uiterlijk negeer ik”

BV Hilde Van Wesepoel dolgeluk­kig met jongere Griekse vriend: “Daar op een berg gaan wonen? Ik speel nog veel te graag”

Ze speelde zeventien jaar lang in ‘Familie’, tot ze er ontslagen werd. Voor Hilde Van Wesepoel is (53) is de VTM-soap intussen een verre herinnering, vertelt ze in Dag Allemaal. “Of ik nog kijk? Ik ga m’n schaarse vrije dagen daar niet voor gebruiken.” Maar zou ze nog willen terugkeren als Linda? Hoe vult ze nu haar dagen? En denkt ze erover om ooit naar Griekenland te verhuizen, het geboorteland van haar vriend Christos? “Een huwelijk? Da’s niet aan de orde.”