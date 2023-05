Man van Karen stapt in de politiek voor N-VA: "Hij wil ooit burgemeester van Lint worden”

“Antony is altijd al geïnteresseerd geweest in politiek”, vertelt Karen ons. “We zijn bevriend met politicus Theo Francken en Edegems burgemeester Koen Metsu, allebei van N-VA. En het is die laatste die hem overtuigd heeft om in de lokale politiek te stappen. Als bestuurslid van N-VA Lint wil Antony zich vooral bezighouden met cultuur en media. Hij zit zelf in dat wereldje, dus mijn man is daar de geknipte persoon voor. Ik ben heel trots op hem en steun hem volop. Ik kwam Bart De Wever tegen op de Sinksenfoor en hij wist het zelfs dat Antony deel uitmaakt van het bestuur van N-VA Lint.” En dus is Antony, die ook nog muzikant en producer is, ‘s avonds vaak weg voor vergaderingen.”Ik was zelf jarenlang altijd ‘s avonds weg, nu mag hij dat doen. Gelukkig duren die vergaderingen nooit tot een stuk in de nacht.”