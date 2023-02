Mama van ‘Temptation’ Megan reageert op ruzie met Dennis: “Ik kan héél veel zeggen over hem...”

BVHet waren bewogen weken voor ‘Temptation’ Megan. En dat is nog licht uitgedrukt. Desaever werkte zich eerst in nesten met de uitspraak: “Ik betaal geen belastingen, want ik verhuis naar Dubai”. Na die rel zag het er plots rooskleurig uit voor Megan: ze verloofde zich met Dennis Roos uit ‘Ex on the Beach: Double Dutch’. Maar dat was van korte duur. De twee gingen met slaande - en vooral zeer publieke - ruzie uit elkaar. Mama Vanessa (51) reageert nu voor het eerst op alle heisa in ‘Dag Allemaal’. “Ik ontken niet dat Megan in de fout is gegaan. En toegegeven, slim was het ook niet.” Vanessa maakt zich zorgen om haar dochter. Ze geeft haar mening over de belastinguitspraken en de lichamelijke metamorfose van Megan. Maar ze wil ook haar zegje doen over de tumultueuze relatie, verloving en breuk met Dennis. “Mijn vertrouwen is kapot.”