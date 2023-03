Mama van Evi Hanssen overleden na lange strijd tegen kanker: “Fijne reis, mijn allerliefste moeder”

BVArlette, de mama van Evi Hanssen (44), is overleden. Dat liet Evi zonet zelf weten op haar Instagramaccount. De presentatrice kreeg in 2021 te horen dat haar moeder ongeneeslijk ziek was. Arlette had borstkanker met uitzaaiingen in de lever en botten.

“Vanmiddag is onze lieve moeder zachtjes ingeslapen”, klonk het op Instagram. “Thuis, met zicht op de Nete, omringd door bloemen en haar familie. Fijne reis, mijn allerliefste moeder. Ik voel je dicht bij mij. Tot altijd.”

Geen sprake van euthanasie

Begin maart was Evi Hanssen nog erg openhartig over de gezondheid van haar mama. In ‘De tafel van vier’ vertelde de presentatrice dat het sinds begin dit jaar plots minder goed ging met haar moeder. “Ze is altijd positief gebleven, maar vanaf januari is ze echt fysiek achteruit beginnen te gaan”, klonk het destijds in het Play4-programma. Eind februari had Hanssen uiteindelijk door dat het einde stilaan in zicht was. Een heftig moment, want volgens de ‘Lisa’-actrice was er ook even sprake van euthanasie. “Maar dan voel je - en dat is wel mooi - dat mijn moeder toch nog de controle wilde houden en dat ze nog steeds levenslust had. En dat ze elk momentje dat ze nog kon hebben, belangrijker vond dan die euthanasie.”

KIJK. Evi Hanssen emotioneel:“In een roes is mama zachtjes naar de hemel aan het gaan.”

Op het moment van Evi’s interview in ‘De tafel van vier’ kreeg Arlette een comfortbehandeling. Ze kreeg regelmatig bezoek van haar geliefden en woonde nog thuis in bij haar man. Volgens de presentatrice was haar mama ook nog perfect in staat om over haar eigen lot te beslissen. “Maar het is wel zo dat ze zich in een stadium bevindt waarin ze verdoofd is. Dus ze heeft geen pijn meer. Ze verkeert nu in een constant pijnloos comfort. Ze bevindt zich op een soort roze wolk.”

Hervallen

Evi Hanssen kreeg in 2021 aan de telefoon hoorde dat haar mama ongeneeslijk ziek was. “Ik stond in de regen op de hondenwei met mijn nieuwe puppy, toen ze me belde en vertelde dat ze opnieuw kanker had. Dat is keihard om te horen”, vertelde de presentatrice hier in september vorig jaar over in een interview met ‘Nina’. Voor Arlette was het inderdaad al de tweede keer dat ze te horen kreeg dat ze kanker had. Iets meer dan tien jaar geleden kreeg ze nog eens hetzelfde verdict, maar ze vocht en herstelde. Hoop op herstel was er deze keer jammer genoeg niet. Haar kanker was inmiddels al uitgezaaid naar haar lever en botten.

Quote Ik maak alles vanop de eerste rij mee. Dat is heel intens, maar ook een groot cadeau en verrijking in mijn leven. Evi Hanssen

Toen ze het nieuws te horen kreeg, voelde Arlette zich vooral opgelucht. “Ik ben bevriend met de dood en samen gaan we op een elegante manier het einde tegemoet”, klonk het in september 2022 in ‘Story’. “Ik vecht ook niet tegen mijn ziekte, ik accepteer het en onderga het. Ik ben niet bang om te sterven.” Bij Evi overheerste er aanvankelijk dan weer een gevoel van angst, woede en verdriet. Al slaagde ze er wel in om haar gevoelens een plaats te geven. “Elk kind moet op een bepaald moment zijn mama afgeven en niet omgekeerd.”

Volledig scherm Evi Hanssen deelde deze foto met haar mama recent op Instagram Stories © Instagram Stories

Bevoorrechte positie

De momenten die volgden, waren voor Evi en haar mama wel extra intens. “Ik zit in een bevoorrechte positie bij de grote afscheidsstoet van mijn mama. Ik maak alles vanop de eerste rij mee. Dat is heel intens, maar ook een groot cadeau en verrijking in mijn leven. Het maakt onze band nog sterker. Je gaat bewuster om met de familietijd die je nog hebt”, aldus Hanssen. En ook Arlette zelf is al die tijd positief gebleven. “Iedereen in de familie is op de hoogte en ik krijg veel leuke telefoontjes en bezoekjes. Er wordt telkens ook maar heel kort over mijn kanker gesproken. Ik wil het graag vrolijk houden, zodat ik zoveel mogelijk blije mensen zie.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Evi Hanssen en haar mama © Instagram: evihanssen

Waar Evi zelf nog dankbaar voor is, is dat haar mama haar huwelijk met haar grote liefde Kurt nog heeft kunnen meemaken. Evi en Kurt waren in juni vorig jaar al zo’n twee jaar verloofd, maar door de ziekte van haar mama kwam alles in een stroomversnelling terecht. “Ik wilde dat ze mijn mooiste dag nog kon meemaken”, klonk het destijds vastberaden bij de presentatrice. En ook Arlette zelf dacht er net zo over. “Ik wilde absoluut de trouw van mijn dochter bijwonen.” De uiteindelijke dag was zowel voor Evi als haar mama een hoogtepunt. “Ik ga nooit meer trouwen en zij gaat het nooit meer meemaken. Ze straalde die dag met mooie make-up en prachtige kleren. Er was op geen enkel moment te merken dat ze dicht bij de dood stond: niet uiterlijk en niet innerlijk.”

