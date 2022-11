Mama van Charlotte Leysen doet vrijwilligerswerk bij Mercy Ships, ook deze BV’s steunen de liefdadigheidsorganisatie

Showbits Stijn en Nuria uit ‘Blind getrouwd’ overwogen scheiding: “We haalden het bloed onder elkaars nagels vandaan”

Stijn en Nuria, het oerkoppel van ‘Blind getrouwd’, is exact zeven jaar getrouwd. Nuria hintte de afgelopen weken op haar sociale media een paar keer over de ‘seven year itch’, het moeilijke moment in een relatie van zeven jaar. De twee bekennen in een gesprek met Desna dat ze door een zware periode zijn gegaan. “We haalden het bloed onder elkaars nagels vandaan en het woord ‘echtscheiding’ is zelfs gevallen”, vertelt Nuria.

22 november