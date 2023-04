Maksim Stojanac na het einde van ‘#LikeMe’, ‘The Masked Singer’ én zijn relatie: “Ik wil niet meer gewoon ‘de mooie jongen’ zijn”

BV Maureen Vanherberg­hen heeft eigen kijk op moeder­schap: “Een klassiek gezin zullen we nooit zijn”

“Veel mensen denken dat ik die rol heb gekregen omdat ik het lief van Sieg Den Doncker ben, maar dat klopt niet.” In ‘Familie’ speelt Maureen Vanherberghen (35) de strenge inspecteur Marlies en ze is een vaste waarde op Qmusic. In ‘Story’ vertelt Maureen meer over samenwerken en samenleven met partner Sieg, hun dochtertje Nelle en een mogelijke gezinsuitbreiding. “Het is niet altijd even simpel, maar je moet er samen door, hé.”