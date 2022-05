Maksim Stojanac kwam zichzelf tegen bij schrijven van eerste album: “Huilen is oké, ook als jongen”

BV Geena Lisa over toxische relatie uit het verleden: “Al mijn aandacht moest naar hem gaan”

Op maandagavond was Geena Lisa (49) te gast in het nieuwe seizoen van ‘De Cooke & Verhulst Show’. Samen met Lotte Vanwezemael (29) had ze het over toxische relaties. Ook Geena Lisa zelf kreeg in het verleden al te maken met zo'n giftige situatie. “Mensen vroegen mij regelmatig waarom ik het allemaal maar liet gebeuren.”

