Maarten Bosmans beleefde zes bange weken in het ziekenhuis: “Ik was mijn erfenis al aan het regelen”

BV Estelle, dochter van Wendy Van Wanten, weet wie vader van halfbroer Clément is

Ruim 22 jaar na de geboorte van haar tweede zoon Clément (22) slaagt Wendy Van Wanten (63) er nog steeds in geheim te houden wie zijn vader is. Maar wat voor de rest van de wereld een groot mysterie blijft, weet zijn halfzus Estelle (15) wel. Dat geeft ze toe in een dubbelinterview met mama Wendy in ‘Dag Allemaal’ deze week.