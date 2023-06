Lulu ‘Joke’ Aertgeerts is al dertien jaar alleen: “Ik zou niet willen dat een relatie nog volledig beslag legt op mijn leven”

BV Dominique Monami, ’s lands eerste top 10- tennisster, wordt 50: “Ik ben in evenwicht, de rimpels neem ik er voor lief bij”

De tijd is duidelijk bijzonder mild geweest voor Dominique Monami. Deze week vierde ze haar vijftigste verjaardag. Maar sinds ze begin jaren 2000 met toptennis stopte, is ze amper een haar veranderd. Van haar leeftijd ligt ze niet wakker. Of zoals ze het zelf zegt in ‘Primo’: “Ik voel me heel goed in mijn vel en weet perfect wat ik wil en wat niet. En die paar rimpeltjes extra neem ik er voor lief bij.”