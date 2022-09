Lukas Lelie is voor het eerst papa geworden

“Dit is een foto van mijn lieve pasgeboren baby en mezelf. (Ik wens mezelf niet herkenbaar met hem online te zetten tot hij oud genoeg is om daar zelf over te beslissen)”, klinkt het al grappend op Instagram. Normaal gezien blurren ouders op sociale media namelijk het gezicht van hun kinderen, maar Lelie zag dat net iets anders. Hij maakte namelijk zichzelf onherkenbaar in de plaats van zijn kindje.

De naam van zijn zoontje heeft hij nog niet bekendgemaakt. Al had het koppel sinds april wel al een naam in gedachten. Dat vertelde Lelie in de podcast ‘Welcome to the AA’ van zijn collega-komiek, Alex Agnew: “We staan ervoor open om op het laatste moment nog een naam te bedenken, dus we kloppen het nog niet af. We hebben wel al een naam in gedachten, maar die ga ik nog niet meedelen.” En daar had hij destijds een goede reden voor: “We hebben er bewust voor gekozen om het niet op voorhand te zeggen. Je hebt namelijk altijd mensen die hun mening geven over de naam.”