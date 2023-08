Luc Smets, zanger en toetsenist van The Pebbles, overleden op 76-jarige leeftijd

KIJK. Eerste reactie Koen Wauters na verras­sings­op­tre­den op Pukkelpop: “We hebben al veel meegemaakt, maar dit was gekkenwerk”

Nat in ’t zweet, met handdoek nog rond de nek gedrapeerd. Amper bekomen van z’n fenomenale set met Tarkastaja/Clouseau op Pukkelpop, maar Koen Wauters wil z’n blijdschap graag delen. “Deze show was crazy”, aldus de frontman. “We hadden op voorhand op veel gehoopt, maar dit hadden we niet verwacht. Gekkenwerk, what can I say? We heben nochtans al veel meegemakt. Maar dit komt in onze top drie, denk ik.”