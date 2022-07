Luc Appermont over exclusiviteitscontracten: “Ik werd goed betaald, dat ga ik niet ontkennen”

BV“Als kind was ik onhandelbaar”, aldus Luc Appermont (72) in Primo. “Ik moest dus naar een streng internaat.” Een katholieke school, zoals zijn geloof dat oplegt. “Ik heb heel het parcours doorlopen: misdienaar, voorlezer, koorknaap…” Tot hij, tegen alle verwachtingen in, in de showbizz belandde. Maar ook daar liep niet alles van een leien dakje. Een openhartig gesprek over zijn jeugd, zijn geloof en zijn relatie. “Ik had een stalker. En opeens stond die vrouw in mijn tuin.”