‘Love Island’-winnares Jotti heeft de liefde gevonden bij Kinepolis-erfgenaam

Jan Bert maakte hun relatie officieel door een foto te delen met Jotti, in zijn thuishaven Sint-Martens-Latem. Op het kiekje geeft hij haar een zoen op de kaak en in het bijschrift plaatste hij een hartje.

De nieuwe liefde van Jotti is de zoon van Joost Bert, de voormalige CEO van de Kinepolis-groep. Zijn vader was tot 2018 CEO en zit momenteel in de raad van bestuur. De grootvader van Jan was de stichter van de bioscoopgroep. De familie staat dan ook op plaats 64 in de lijst van rijkste Belgen, met een vermogen van bijna een half miljard euro.

Bedrog

In de zomer van 2022 vond Jotti de liefde in het datingprogramma Love Island. Samen met de Nederlandse Cas won ze het programma. Maar het was een sprookje van korte duur. In november dat jaar gingen de twee echter alweer uit elkaar nadat Jotti Cas betrapte op het sturen met andere meisjes. “Ik heb de keuze moeten maken om de relatie tussen mij en Cas te beëindigen. Hopelijk gunnen jullie mij wat rust en begrijpen jullie dat dit niet makkelijk is”, liet ze weten op Instagram. In het verleden was Jotti ook samen met voormalig profvoetballer Wesley Sneijder.