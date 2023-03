Loubna Khalkhali over huwelijk met Adil El Arbi: “Hij vertelde me pas twee dagen op voorhand dat Will Smith zou komen”

Op de gastenlijst voor het huwelijksfeest in Tanger: Loubna’s collega Rudi Vranckx én Hollywoodacteur Will Smith. “Wie heeft wie in z'n gezicht geslagen?” grapte presentator Jan Jaap Van der Wal, een verwijzing naar de klap die Will Smith op de Oscars vorig jaar uitdeelde aan Chris Rock. “Ik heb ze expres heel ver van elkaar gescheiden", lachte de journaliste. Ze legde uit dat Will Smith al voor het incident op de Oscars was uitgenodigd. “Adil had gezegd: ‘Ik ga m’n maat Will Smith uitnodigen’.” Voor de beleefdheid, dachten ze. “Hij gaat toch niet komen." Maar dat bleek wél zo te zijn. “Ik wist van niets", vervolgde Loubna. “Ik had geen bevestiging gekregen. Adil heeft het als verrassing gehouden, tot twee dagen voor de trouw. Hij wist het al maanden.”