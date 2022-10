Lotte Vanwezemael toont andere kant van zichzelf in stijlvolle fotoshoot

Exclusieve voorpubli­ca­tie. Tv- en radiopre­sen­ta­tri­ce Rani De Coninck deelt 3 recepten uit haar kookboek: “Maak de spaghetti­taart een dagje op voorhand”

In plaats van ‘Wat eten we vandaag?’, stelt tv-presentatrice Rani De Coninck (52) zichzelf de vraag ‘Wat eten we deze week?’. Het bracht een andere dynamiek teweeg in haar gezin én in haar voorraadkast. Dankzij onder meer mealprepping loopt alles volgens plan en is er nooit een gebrek aan eten op tafel. Ze deelt 3 recepten uit haar boek ‘Rani’s Goed Plan’ om zelf succesvol te mealpreppen deze week.

