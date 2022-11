Lotte Vanwezemael opnieuw aan het daten met snowboarder en ondernemer Max Henrard

Lotte Vanwezemael - ook bekend als ‘Seksuolotte’ - verraste haar volgers op beelden van een intiem etentje bij kaarslicht. Wie goed keek, kon in de rechteronderhoek van het filmpje een naam ontdekken: die van de 26-jarige Max Henrard. Daarmee leek Lotte dus te bevestigen dat ze weer verliefd is. Van een echte relatie is evenwel nog geen sprake, liet manager Kevin Destadsbader weten in ‘Het Nieuwsblad’. “Maar ik wil met veel plezier bevestigen dat ze aan het daten zijn.”

Snowboarder

Max is snowboarder en ook medezaakvoerder van het familiebedrijf A+ Automation. Dat runt hij samen met z’n zus Axelle. “Mijn broer en ik vullen elkaar perfect aan”, vertelde zij vorig jaar in ‘Made In’. “Hij is al enkele jaren actief in de onderneming en is technisch geschoold. Ik zal mijn tanden zetten in de verdere groei van de organisatie. Mijn vader Nico geeft ons deze kans en blijft nog enkele jaren aan boord, zodat zijn jarenlange ervaring in de sector niet verloren gaat.” De familie Henrard is dan ook erg bekend in Limburg. Ze hebben ook het bekende restaurant Klost’r in Riemst in handen.

Lotte, die vorig jaar te zien was in ‘Dancing With The Stars’, brak ongeveer een jaar geleden met Kris Palmans (32), met wie ze zo'n zeven jaar samen was. Kris maakte jarenlang furore als voetballer. Zo speelde hij onder meer voor Esp. Neerpelt, Kadijk SK, KFC Esperanza, Bocholt VV, Lutlommel VV en Kadijk SK. Hij stond als verdediger op het veld, tot een blessure om dwong om afscheid te nemen van het voetballen. De twee woonden ook samen in het Limburgse Kaulille.

Single leven

Enkele maanden geleden kwam Lotte nog kort terug op de breuk. “Het was niet meant to be, ik zal het zo zeggen”, vertelde ze in de podcast ‘Gossip Guy’. “Er waren verschillende factoren die daaraan hebben bijgedragen. En hoe langer ik uit die relatie ben, hoe meer puzzelstukjes er nog op hun plaats vallen.” Enkele maanden geleden werd nog gefluisterd dat Lotte een relatie zou zijn begonnen met PSV-voetballer Yorbe Vertessen (21), maar daar bleek uiteindelijk niets van aan. Sinds de breuk genoot Lotte volop van het vrijgezellenleven. “Ik ben nog altijd single én heel erg happy single”, vertelde ze aan Showbits. “Dus het is helemaal oké.” Tot Max dus op haar pad kwam.

