Lotte Kopecky openhartig in Bekende Viervoeters: “Ik heb al veel dingen gemist in mijn leven door het fietsen”

BV Margriet Hermans over de torenhoge vergoedin­gen van VRT-gezichten: “300.000 euro per jaar? Dat is té goed betaald”

Er was in de afgelopen weken veel te doen rond de lonen van de VRT-schermgezichten. 17 gezichten verdienen bijvoorbeeld meer dan 100.000 euro per jaar. De Grote Vijf, waaronder Tom Waes, hebben een contract voor minstens 400.000 euro per jaar. De bekendmaking van de lonen zorgde sowieso al voor veel reactie. Ook Margriet Hermans, die vroeger zelf een exclusiviteitscontract had, reageerde op het nieuws.

25 juli