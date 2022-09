Lothar van ‘Blind Getrouwd’ stelt zijn nieuwe liefde voor: “Ik wil met Sarah trouwen”

Elke Clijsters over liefdesle­ven én blijft zus Kim nu definitief in de VS? “Alvast een gemis op familie­feest­jes”

Ex-tennisster Elke Clijsters is goed op weg om de finale van ‘BV Darts’ te halen. De kans dat haar zus Kim Clijsters haar komt aanmoedigen is wel bijzonder klein, nu de voormalige nummer 1 van de wereld in de VS woont. Of dat definitief is, weet Elke niet. “Maar ik mis haar wel enorm, zeker tijdens familiefeestjes”, bekent ze aan Jarne. Over haar liefdesleven doet de ex-’Bachelorette’ mysterieuzer. Bekijk het in een nieuwe Showbits.

22 september