Loïc en Jamie-Lee blikken terug op ‘De verraders’: “Alle achttien zijn we erin getrapt, het was echt héél intens”

“Ik ben een verrader.” Met deze vier woorden zorgde Loïc Van Impe voor een plottwist van jewelste in ‘De verraders’. De uitspraak van de tv-kok kende ook grote gevolgen. Door zichzelf te outen, verbrak hij één van de spelregels. De productie, die zelf van niets wist, had geen andere keuze dan hem uit het spel te zetten. “Ze kwamen inderdaad compleet uit de lucht gevallen”, vertelt Loïc ons over het moment dat de boel ontplofte. “Ik was zo paranoïde dat ik niemand meer vertrouwde. Pas aan de ronde tafel heb ik mijn kaarten op tafel gelegd. De productie kon niet anders dan ingrijpen, maar het kwaad was al geschied.” Vervolgens stemden de overige kandidaten Hannelore naar huis. Voor Jamie-Lee, de enige verrader die nog overbleef, viel het doek een dag later.

Herbekijk hier: Loïc kondigt aan de ronde tafel aan dat hij een verrader is.

Of Loïc zelf tevreden is met het einde van het programma? “Nee”, klinkt het duidelijk. “Maar voor mij was het programma toen al lang afgelopen. ‘De verraders’ is voor mij geëindigd toen Jamie ervoor gekozen heeft om Walter te verraden.” Dat Jamie-Lee op eigen houtje is beginnen lobbyen tegen haar collega-verrader was voor Loïc onbegrijpelijk. “Toen was het voor mij genoeg geweest. Vanaf het moment dat zij aan de ronde tafel mee op Walter ging, wist ik het al: morgen ben ik weg.” De beste manier om het spel te verlaten, was volgens de tv-kok om zichzelf op te blazen. “Ik voelde mij veel meer een bondgenoot. Daarnaast was het voor mij belangrijk om mij aan mijn woord te houden. Ik was trouw aan het pact en aan de personen waarmee ik het afgesloten had. Het verraad binnen de verraders heeft mij toen een laatste duw gegeven. Voor mij moesten de bondgenoten winnen.”

Dubbel gevoel

Achteraf bekeken zou Loïc de situatie wel anders aangepakt hebben. “Het is heel dubbel”, klinkt het bij de tv-kok. “Enerzijds heb ik spijt omdat ik een regel overtreden heb. Uit respect voor de programmamakers en voor de productie zou ik het vandaag dus anders aanpakken. Los daarvan zou ik het op een iets andere manier wel opnieuw doen. De verraders gingen sowieso verliezen. Zowel Niels als Hannelore waren mij op het spoor. Daarnaast had ik geen zin om mijn lot in de handen van Jamie-Lee te leggen omdat ik mij zeer verraden voelde door haar.”

Waarom Jamie-Lee het pact van de verraders opgeblazen heeft, is voor Loïc nog steeds een vraagteken. “Misschien voelde zij zich niet gehoord tijdens de conclaven? Dat lijkt mij alvast de meest logische verklaring, maar daar heeft ze zich zelf nooit over uitgesproken. Als dat het geval is dan had ze dat gewoon moeten zeggen. Dan zouden we haar gehoord hebben. Of ze het voor de volgers en voor de faam gedaan heeft? Zelf ben ik van mening dat dit niet het geval is. Wie weet zat ze net zoals mij misschien gewoon te diep in het spel? Dat moet je aan haar vragen.” Wat volgens Loïc niet klopt, is het feit dat Walter hen zogezegd gemanipuleerd heeft. “Als dat haar motief blijkt te zijn, kan ik alleen maar zeggen dat dat niet het geval is. Het doel van het spel is net om met zoveel mogelijk verraders zo ver mogelijk te geraken.”

Heel intens

Dat het er emotioneel aan toe ging, ontkent Loïc niet. “Mensen hebben geen idee hoe zwaar het was. Daarnaast krijg je als kijker maar een heel klein deel te zien. Plots ben je 24/7 samen met mensen die je niet kent. Je moet nieuwe banden creëren, maar op hetzelfde moment wordt er constant tegen elkaar gelogen. Niet meteen de ideale omgeving om samen als mensen te functioneren”, klinkt het al lachend. De hele situatie begon dan ook zijn tol te eisen. Eerder liet een gefrustreerde Astrid Coppens haar emoties al de vrije loop. Naar het einde toe kregen ook Niels Albert en Bart Kaëll het moeilijk. Maar ook Loïc zelf kreeg het hard te verduren. “Het spel heeft ook bij mij een tol geëist”, geeft hij eerlijk toe. “Op de dag van mijn pleidooi had ik ‘s ochtends al mijn koffer gepakt. Ik had het gehad. Ik voelde mij verraden door een andere verrader en wou naar huis.” Dat de hele situatie hem zo zou raken, had de tv-kok niet zien aankomen “Ik ben een ontzettend rationeel persoon, dus ik had nooit verwacht dat ik hier vatbaar voor zou zijn. Uiteindelijk zijn we er alle achttien in getrapt. Het was echt héél intens.”

Het feit dat niet iedereen achter zijn reactie staat, begrijpt Loïc volledig. “Mensen mogen mij bekritiseren om wat ik gedaan heb, maar dat wil niet zeggen dat ik niet mijn mening mag geven over hoe iemand anders het spel gespeeld heeft. Iedereen mag vooral niet vergeten dat het om een spel gaat. Dat is mijn mening en ik heb het gevoel dat de meerderheid er ook zo over denkt.” Ondertussen hebben de meeste kandidaten inderdaad ook nog contact met elkaar. “Dagelijks hoor ik nog minstens één iemand uit het programma. Sommige deelnemers spreek ik nog regelmatig. Vorige week maandag heb ik zelfs nog met Jamie-Lee gestuurd”, vertelt Loïc. “Hebben we het intens gespeeld? Dat ga ik niet ontkennen, maar het is en blijft nog altijd een televisieprogramma.”

Jamie-Lee Six: “Ik heb het soms smerig gespeeld, maar dat is niet hoe ik echt ben”

Loïc Van Impe zorgde inderdaad voor een plottwist van jewelste, en dat tot groot ongeloof van de resterende bondgenoten én van zijn collega-verrader Jamie-Lee. “Ik was oprecht verschoten”, vertelt Jamie-Lee ons wanneer we haar bellen. “Ik kon op dat moment echt door de grond zakken. Ik had een hele week zitten liegen en bedriegen met als enige doel dat de verraders zouden winnen.” Waarom Loïc het spel zo gespeeld heeft, is voor Jamie-Lee steeds een raadsel. “Ik begrijp het nog steeds niet”, klinkt het duidelijk. “Volgens mij zat hij zodanig diep in het spel dat hij niet meer wist wat echt was en wat niet. Mensen onderschatten ook hoe zwaar het voor ons was. Mentaal was je helemaal verstoord door het spel. Zelf had ik nooit verwacht dat het zo heftig zou zijn.”

Communicatieprobleem

Tijdens ‘De verraders’ maakte Loïc Van Impe duidelijk dat hij zich verraden voelde door Jamie-Lee, maar zelf staat ze nog altijd achter haar tactiek. “Hij vond dat ik de verraders verraden had, maar in mijn ogen heeft hij uiteindelijk net hetzelfde gedaan. Het was nooit mijn doel om het spel alleen te spelen. Ik heb het spel gespeeld uit het standpunt dat de verraders moesten winnen.” De plottwist op het einde had volgens haar dan ook vermeden kunnen worden. “Als Loïc niet zo diep in het spel zat, had hij het misschien anders gespeeld en had hij net zoals de rest op Walter gestemd. Ik had hem op voorhand ook al gewaarschuwd dat ik het pact niet trouw ging blijven. Als het nodig was, ging ik mee op Walter stemmen. Dat leek mij persoonlijk de slimste zet. Ik vind het dan ook jammer dat niet iedereen mijn beslissing begreep.” Jamie-Lee geeft op haar beurt wel toe dat de communicatie beter kon. “Er zijn bepaalde zaken uit de wind geslagen. Niet alleen langs mijn kant, maar ook langs de kant van de andere kandidaten. Duidelijk communiceren was heel belangrijk, maar dat is niet altijd even goed gelukt.”

Dat communicatie soms een probleem was, werd eerder in het programma al duidelijk. Astrid Coppens voelde zich bijvoorbeeld niet gehoord door de andere bondgenoten. Zij had namelijk al langer door dat Walter één van de verraders was, maar raakte gefrustreerd toen de overige kandidaten haar niet geloofden. Ook toen liepen de emoties al eens hoog op en ook naar het einde toe was de verbazing bij sommige kandidaten, inclusief Jamie-Lee zelf, groot. “Het leek alsof het in scène was gezet, maar dat was niet het geval. Mensen waren aan het doorslaan. Ik kan ook perfect begrijpen dat sommigen niet meer wisten wie er nog te vertrouwen was en wie niet. Zeker aan de ronde tafel ging het er soms héél intens aan toe.” Nadat Loïc aan de ronde tafel verkondigde dat hij een verrader was, was het voor Jamie-Lee zelf dan ook stilaan genoeg geweest. Ze wist dat ze in haar eentje niet in staat was om het spel nog te winnen. “Voor mij mocht het toen inderdaad stoppen”, biecht Jamie-Lee op. “Ik was het beu om te liegen. Ik heb het soms inderdaad smerig gespeeld, maar dat is niet hoe ik echt ben. Ik heb geacteerd in de hoop om te kunnen winnen. Toen ik verbannen werd, was ik ook oprecht blij dat het erop zat.”

Herbekijk ook: zo werd Jamie-Lee verbannen door de resterende bondgenoten.

Opgeheven hoofd

Jamie-Lee heeft verder geen nare herinneringen overgehouden aan haar verbanning aan de ronde tafel. “De overige bondgenoten hebben mij op een respectvolle manier verbannen. Ze hebben mij niets verweten, dus ik was blij dat ik op zo’n manier uit het spel kon stappen.” Al had ze het spel natuurlijk liever zelf gewonnen. “Natuurlijk wou ik het spel eindigen met Loïc of Walter. Mijn doel in ‘De verraders’ was altijd al om het spel te winnen.”

De West-Vlaamse influencer werd door de overgebleven kandidaten inderdaad op een vredige manier verbannen. Ze koestert zelf dan ook geen wrok tegenover de andere deelnemers. “Ik kan perfect met iedereen door één deur en heb iedereen op een hele aangename manier leren kennen. Daarnaast weten we in ons achterhoofd allemaal dat het slechts een spelletje was.”

