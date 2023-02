Loes Van den Heuvel heeft haar ego bewust losgelaten: “Ik zie mezelf nog steeds niet als een BV”

BV Hoe gaat het nog met ‘Temptation’-Ke­vin, de ex van Megan? “Ik werk nu op zee”

Belastingsfraude, een blitzverloving en een al even snelle breuk: Megan Desaever is momenteel niet uit het nieuws te bannen. Een mens vraagt zich dan af hoe het zou zijn met haar ex Kevin Malengier (28), met wie ze indertijd de ‘Tempation’-uitdaging aanging. Wij kunnen het u vertellen, want wij vonden de man - op zee dan nog. Hoe gaat het nu met hem? Hoe blikt hij terug op ‘Temptation’? En heeft hij nog steeds contact met z’n “koekeronde” ex?

10 februari