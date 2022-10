Linda Mertens nu al terug op het podium in Engeland

Showbits Urbanus pakt uit met nieuwe plaat: “Ik lach graag met ‘woke’, maar ik gebruik geen woorden die je niet meer mag gebruiken”

Urbanus stond opnieuw op het podium van comedy café The Joker in Antwerpen. Niet voor een zaalshow of try-out, wél om zijn nieuwste plaat voor te stellen: ‘In Roer en Rep’. Een plaat die de draak steekt met hedendaagse topics als influencers en de woke-generatie. “Ik lach graag met alles, maar ik gebruik geen woorden die je niet meer mag gebruiken”, aldus de zanger. Showbits-reporter Senne kon hem strikken voor een interview na de albumvoorstelling.

