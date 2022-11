Liliane Saint-Pierre enorm verdrietig door overlijden Will Ferdy: “Hij had het er moeilijk mee dat hij als artiest vergeten werd”

Respect

“Zijn dood maakt me enorm verdrietig, want ik verlies een dierbare vriend. Ik zag Will graag en had enorm veel respect voor hem. Dat hij de verrassingsgast was op mijn jubileumconcert naar aanleiding van mijn 50-jarige carrière, was echt geen toeval. Ondanks het leeftijdsverschil was er altijd een klik tussen ons. Will bleef jong van geest. Op mijn vijftiende hield ik van Elvis Presley en The Beatles, maar mijn toenmalige manager nam me toen mee naar mijn allereerste concert. Will trad op in Gent en die avond ging een hele wereld voor me open. Hij overdonderde me met zijn talent en charisma. Zo erg zelfs dat ik er kippenvel van kreeg. En als ik aan die avond terugdenk, voel ik het weer. Het respect dat ik toen voor hem kreeg, is nadien nooit meer weggegaan. Will wist dat ook. Ik woonde nadien nog tientallen concerten van hem bij, omdat hij me inspireerde en dat ook verdiende. Ik was heel blij toen we jaren geleden samen door Radio 2 gevierd werden bij de Eregalerij. Ik werd gefêteerd voor mijn carrière, Will voor zijn nummer ‘Christine’. Samen met hem op het podium staan vond ik geweldig. Ook na zijn afscheidsconcert hielden we contact. Dan spraken we in zijn buurt af voor een koffie met een patéke en fleurde hij helemaal op bij het ophalen van herinneringen aan vroeger.”