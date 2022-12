Lil Kleine treedt voor het eerst op in Nederland sinds vermeende mishandeling van partner

BVDe Nederlandse rapper Lil Kleine heeft vrijdagavond voor het eerst sinds de vermeende mishandeling van zijn ex-verloofde Jamie Vaes opgetreden in Nederland. Hij was een van de verrassingsacts tijdens het concert van SFB and Friends in de Ziggo Dome in Amsterdam.

De omstreden figuur kwam op tijdens het nummer ‘Investeren in liefde’. Hij begon zijn act meteen met een dankwoord: “Ik ga het kort houden, het is je boy Lil’ Kleine. We hebben een bewogen jaar gehad. Ik wil iedereen, SFB en Ronnie Flex, bedanken. Maar wie ik vooral wil bedanken zijn jullie. Dank jullie wel dat ik vanavond hier mag zijn.”

Daarna nam rapper Frenna het woord: “Luister dan Lil Kleine, aan het einde van de dag zijn we allemaal familie en familie verdient een tweede kans. Zo lang we maar aan het einde van de dag, de volgende dag, een beter mens worden.”

Ophef

Het is zeer opvallend dat Lil kleine zich opnieuw laat zien op een podium in Nederland. De rapper werd namelijk een omstreden figuur in het land, nadat in februari beelden naar buiten kwamen waarop te zien is hoe de Lil kleine het hoofd van zijn ex-verloofde Jaimie Vaes tussen een autodeur klemde.

Dat maakte hem allesbehalve geliefd in Nederland. Zo stond hij eerder dit jaar in de line-up van het Tik Tak Festival, maar de organisatoren draaiden de boeking terug nadat heel wat bezoekers hun tickets wouden verkopen naar aanleiding van Lil Kleines komst. In ons land trad hij het afgelopen jaar echter wel nog sporadisch op.

