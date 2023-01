‘#LikeMe’-bedenker Thomas Van Goethem hoort Hugo Sigal elke dag: “Er zit weer een sprankel in zijn ogen”

Showbits Tanja Dexters na 20 jaar opnieuw te zien in 'Fear Factor': "Na meerdere auto's perte totale te rijden heb je nog maar weinig schrik"

Van een throwback gesproken: tweevoudig ‘Fear Factor’-kampioene Tanja Dexters keert terug in de vernieuwde versie van het durfal-programma. Dat ze werkelijk van niks bang is, bewees ze al bij haar vorige deelnames, maar ze bewijst aan Alex Agnew en een reeks jongere BV’s dat ze nog geen haar veranderd is. Al kreeg ze het bij één uitdaging wel lastig. Ze vertelt er alles over aan Jarne in een nieuwe Showbits.

