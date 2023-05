‘#LikeMe'-actrice Sali Haidara gaat trouwen

BV Frederik Binst spreekt voor het eerst over zijn relatie met Natalia: “Ik was niet bezig met wat voor soort muziek ze maakte”

Frederik Binst, de verloofde van Natalia, heeft zijn allereerste interview gegeven. In een gesprek met Kim Debrie in ‘Radio2 Benebene’ vertelt hij openhartig over hun relatie en geeft hij zelfs toe dat hij in het begin geen grote fan was van de muziek van zijn geliefde.