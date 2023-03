Liefde niet langer onder de radar: Ward Kerremans en Danira stralen op de rode loper

Muziek The Starlings staan op nummer 1 in hitlijst én vieren dat met een feest: “Iedereen die heeft gestemd, mag komen”

The Starlings, oftewel Tom Dice (33) en Kato Callebaut (31), hebben wat te vieren. Hun hit ‘Rollercoaster’ staat (eindelijk) op nummer 1 in de MNM50 én dat kunnen ze niet onopgemerkt laten passeren. Integendeel. Om hun fans in de bloemetjes te zetten en te bedanken voor de steun, zal het stel een groot feest organiseren. “We hebben nog geen datum en plaats, maar zijn wel volop aan het plannen. Iedereen die gestemd heeft, mag komen.” Niet getreurd als er fans niet gestemd hebben want: “Als je deze week nog stemt, hou dan zeker je stembewijs bij", aldus het stel in ‘Play Café’.