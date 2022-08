LEVENSVERHAAL. Ignace Crombé zette de Vlaamse showbizz meermaals op z’n kop, maar werd telkens vergeven

BV ‘Temptation’-deelnemers Fabrizio en Joshua zoeken een date voor 13 augustus

De ‘Summer of Love’ is volop aan de gang en trouwe kijkers van Love Island zullen het geweten hebben. De romantische avonturen en liefdesperikelen van Amandine, Sunita, Lennert en co in Gran Canaria zijn te volgen op Streamz. Maar op 13 augustus kunnen fans van de show zelf hun kans wagen om te daten met hun favoriete BV. Dan strijkt ‘t Love Eilandje neer aan het MAS in Antwerpen.

2 augustus