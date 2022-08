LEVENSVERHAAL. Ignace Crombé, man van controverse: “Hij bekende dat hij té close was geworden met z'n kandidaten”

BV 'Witteker­ke'-collega's reageren op overlijden Arnold Willems: "Hij heeft één advies gegeven dat ik nooit zal vergeten"

Vanuit verschillende hoeken wordt gereageerd op het overlijden van de Belgische acteur Arnold Willems (90). Zijn collega’s uit ‘Wittekerke’ bijvoorbeeld zijn erg aangeslagen door zijn plotse dood. Oud collega en vriend Peter Bulckaen is erg emotioneel wanneer Showbits hem spreekt: “Hij was een ontzettend warme en lieve man. Hij voelde zelfs als familie aan. Op mijn trouwfeest, de doop van onze kinderen, hij was er overal bij.” Ook Kürt Rogiers - alias Sneyers - heeft warme herinneringen aan Arnold. Wat hij precies van hem geleerd heeft, vertelt hij in een nieuwe Showbits.

8 augustus