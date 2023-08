Lesley-Ann probeert nieuwe parkeerregeling in Antwerpse binnenstad te omzeilen: “Ik verkoop golfkarren”

BVLesley-Ann Poppe (44) en haar man Kevin gaan een nieuwe uitdaging aan: de verkoop van elektrische golfkarren in Antwerpen als veilig en milieuvriendelijk transportmiddel in de stad en de buitenwijken. “Een elektrische bakfiets of step? Niets voor mij.”

“Ik was al langer op zoek naar een comfortabel en ecologisch transportmiddel om de kinderen naar school te brengen en boodschappen te doen. Een elektrische bakfiets is niets voor mij, zeker niet met regenweer, een brommobiel is te klein om de kinderen te vervoeren en een elektrische step komt al helemaal niet in aanmerking.”

“Op het strand leerden we een ander koppel kennen dat elektrische golfkarretjes voor de openbare weg verkocht. We hebben toen impulsief eentje gekocht en de kinderen zijn er dol op. Het is veilig, zuinig, ecologisch en comfortabel met een beschermhoes tegen weer en wind. Bovendien is er voldoende ruimte voor boodschappen en boekentassen en heb je geen laadpaal nodig: de batterij kan je eenvoudig in het stopcontact steken. Mijn man en ik zijn compleet verkocht en hebben onze tweede wagen te koop gesteld.”

Zelf golfkarretjes aanbieden

“Onze buren zagen de golfkar en wilden er ook eentje. Toen ze hoorden dat er bijna enkel verdelers in West-Vlaanderen zijn, was dit voor hen toch een afknapper. Wat met onderhoud en pechverhelping? We verdelen reeds sinds jaren elektrische machines en hebben een eigen technische dienst met pechverhelping. De stap om de elektrische golfkarretjes zelf aan te bieden, was dus snel gezet.”

“We richten ons op alle stads- en buitenwijkbewoners - jonge gezinnen, ouderen, koppels ...- die graag zuinig, veilig en comfortabel vervoer willen. We hopen op die manier het aantal auto’s in de stad aanzienlijk te verminderen. De golfkarretjes rijden maximaal 25 km/uur. Ze zullen het verkeer in de binnenstad dus vertragen. Sinds 1 augustus is in Antwerpen ook de nieuwe parkeerwet van toepassing. Golfkarretjes zijn momenteel niet in deze wetgeving opgenomen.”

Te druk

In praktijk zal Kevin de verkoop van de golfkarren op zich nemen, aangezien Lesley-Ann het te druk heeft met het runnen van haar cosmetica-lijn en beauty academy. Een volwaardig basismodel voor op de openbare weg kost 6.999 euro.

Voor meer info: www.safecitycar.be

