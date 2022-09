Lesley-Ann Poppe reageert voor het eerst op inval: “Ik werd zelfs beschuldigd van het witwassen van drugsgeld”



BV“Ik heb een zwaar vermoeden van wie die klacht komt: niet van een cursist of medewerker, wel van een jaloerse concurrent.” Lesley-Ann Poppe reageert voor het eerst op de inval, intussen meer dan een week geleden, in haar Beauty & Medical Academy in Antwerpen. Het parket viel binnen met een huiszoeking, na een klacht over illegale behandelingen. “De eerste dergelijke klacht in 20 jaar, maar ik sta recht in mijn schoenen. Dat zal het onderzoek wel aantonen”, verdedigt Poppe zich fel.