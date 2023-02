Lesley-Ann Poppe geeft tekst en uitleg bij pikante foto: “Ik heb heel veel reacties gekregen”

BVLesley-Ann Poppe (43) verraste haar Instagram-volgers woensdag met een wel erg pikante foto. Op het kiekje is de onderneemster naakt te zien, geboeid en geblinddoekt. “Ik heb heel veel reacties gekregen”, vertelde Lesley-Ann in ‘Play Café’. “Maar de foto is wel degelijk geplaatst met een bepaalde reden, namelijk om de lancering van onze valentijnsbox in de kijker te zetten. Daar zitten klassieke beautyproducten in, maar we wilden daarnaast een tikkeltje extra. Want ja, wat doet een mens nu eenmaal op Valentijnsdag? (lacht) Daarom hebben we er maar handboeien en een leiband bijgestoken.” Fans moeten trouwens niet op een carrièreswitch van Poppe hopen. “Het was gewoon iets eenmaligs. Voor de grap.”