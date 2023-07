Leen Dendievel gaat radio maken op Joe: “Ik wou eens echt vakantie nemen, maar deze kans is te mooi”

Voor de actrice is het de allereerste keer dat ze op de radio zal presenteren, maar het stond nooit op haar bucketlist. “Ik zie het dan ook als een mooie stage waarin ik kan ontdekken of het me ligt of niet. Ik pik graag nieuwe ervaringen mee en ga graag uitdagingen aan. Ik ben een beetje zoals Pippi Langkous: Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan.”

Haar job bij Joe is slechts tijdelijk, want op 18 augustus zit haar ‘vakantiewerk’ er alweer op. Maar toch sluit Leen niet uit dat ze in de toekomst wat vaker plaatsneemt achter de radiomicrofoon. “Het is een ervaring en we zien wel wat het brengt. Ik ben in de eerste plaats actrice en dat wil ik ook zo houden. Ik speel de eerste twee weken van september de laatste reeks voorstellingen van het komische theaterstuk ‘Frank wordt Francine’ in het Fakkeltheater in Antwerpen. Dan gaan we er tachtig gedaan hebben. Intussen repeteer ik voor het tragikomisch stuk ‘Achter de schermen’, met onder andere Carry Goossens, dat in november in première gaat. En eind oktober komt mijn vijfde boek uit. En neen, ik geef nog niks prijs. (knipoogt)”