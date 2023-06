Leah Thys moet na nieuwe heup opnieuw onder het mes: “Zo kon het écht niet meer verder”

BVDeze en volgende week ligt Leah Thys (78) op de operatietafel. Voor haar ogen, want de ‘Thuis’-actrice krijgt nieuwe lenzen. “Mijn ogen gingen de voorbije jaren alsmaar meer achteruit”, zegt Leah, die vorig jaar ook al een nieuwe heup kreeg, in ‘Dag Allemaal’. Na de operatie moet ze enkele weken rust nemen, maar gelukkig is de hele zomervakantie niet verloren. Al is ze er toch niet helemaal gerust in: “Het blijft een operatie, dus kan er altijd iets mislopen.”

Leah heeft er best wel een drukke periode opzitten. Omdat ze nog voor de zomerstop ingaat - in juli liggen de opnamen van ‘Thuis’ stil - aan haar ogen geopereerd wordt en ze dan gedwongen rust neemt, moesten behoorlijk wat scènes vooraf worden ingeblikt. “Het kon zo niet verder”, zegt Leah in ‘Dag Allemaal’. “Mijn ogen gingen de voorbije jaren alsmaar meer achteruit. Daarom heb ik in samenspraak met mijn oogarts beslist om twee nieuwe lenzen te laten inplanten. Deze week een, en volgende week de andere. Of ik bang ben? Nee, maar wel een beetje zenuwachtig. Dit soort ingrepen is tegenwoordig routine, maar het blijft wel een operatie en dus kan er altijd iets mislopen.”

Na de operatie moet Leah vier weken rust nemen, maar gelukkig is ze haar vakantie niet helemaal kwijt. Half juli moet ze voldoende hersteld zijn om met enkele vriendinnen naar Engeland te trekken. Zónder leesbril, hoopt ze. “Volgens de dokter zal ik die niet meer nodig hebben”, klinkt het, “hoogstens om heel kleine lettertjes te lezen. Maar dan zou een kleine sterkte van +1 of zo volstaan. Op dit ogenblik heb ik een sterkte van +4, da’s een heel verschil, hé.”

Volledig scherm Na de operatie moet Leah vier weken rust nemen, maar gelukkig is ze haar vakantie niet helemaal kwijt. © © VRT

Topvorm

Eind vorig jaar moest Leah ook al eens onder het mes. Toen kreeg ze een nieuwe heup waarvoor ze een theatertournee moest annuleren. “Dat was een hartverscheurende ­beslissing, maar het kon niet anders”, reageerde de actrice toen bij ons. “Na een botinfarct (het afsterven van botweefsel doordat de bloedvoorziening is onderbroken, red.) kon ik nog amper stappen of bewegen. Het was duidelijk dat ik een nieuwe heup moest krijgen. De operatie onder volledige narcose heeft zo’n twee uur geduurd.”

De ingreep en het herstel verliepen naar wens. “Ik heb me in lange tijd niet meer zo goed gevoel”, liet Leah optekenen in ‘Dag Allemaal’. Ze bracht vier weken in het ziekenhuis door - de vele trappen in haar woning leenden er zich niet toe om eerder naar huis te gaan - maar een dikke maand na de operatie stond ze alweer op de set van ‘Thuis’. Met haar nieuwe heup gaat het op dit moment overigens prima, laat Leah nu weten. “Die is in first class condition”, lacht ze.

