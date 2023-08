lBart Peeters is verlost geraakt van zijn tinnitus, maar... “Nu overgevoelig voor geluid”

BVJaren leed hij aan tinnitus, maar het constante oorsuizen, dat tot waanzin kan leiden, is nu geëvolueerd naar hyperacusis bij Bart Peerters (63). “Muzikanten hebben maar twee mogelijkheden: doof worden óf overgevoelig voor geluid”, zegt Bart gelaten in ‘Dag Allemaal’. Voor hem is ’t dus het tweede. “Het was de reden waarom ik moest stoppen met Clement Peerens Explosition.”

Bart Peeters heeft z’n levensstijl omgegooid, en het was van moeten. “Bij een concert van Metallica vlak voor een podium gaan staan, zoiets kan echt niet meer”, zegt hij in ‘De Morgen’ over de aandoening waarmee hij sinds kort zit opgezadeld. Kort gezegd is wie aan hyper­acusis lijdt - dat is Grieks en betekent ‘te veel horen’ - overgevoelig voor geluid en hoort té goed. Alsof de volumeknop voortdurend op de hoogste stand staat. Dat maakt dat zelfs gewone geluiden - een wc doortrekken, rinkelend bestek, spelende kinderen - als pijnlijk worden ervaren en amper te verdragen zijn.

Oppassen met dat lawijt

Overgevoelig zijn voor geluid - voor een muzikant moet het zowat de ergste nachtmerrie zijn. “Muzikanten hebben sowieso maar twee mogelijkheden: doof worden - in een backstage roept iedereen tegen elkaar - of geluidsgevoelig worden”, aldus Bart. “De wat speciale en smaakvolle instrumenten in ons groepje zijn daar het gevolg van: als wij bij ons in de woonkamer repeteren is mijn stem nog altijd het luidste instrument. Die oorproblemen hebben er wel toe geleid dat ik ben moeten stoppen met de Clement Peerens Explosition, maar ook het feit dat ik toen al tegen Hugo Matthysen bezig was dat hij moest oppassen met al dat lawijt.”

Ziekenhuis

Bij Bart is de aandoening pas opgetreden nadat hij eindelijk verlost was van een jarenlange tinnitus, de gehooraandoening waarbij men geluiden hoort die anderen niet horen - een fluittoon, een piep, een ruis, gerinkel, gebrom... De geluiden kunnen soms zachter klinken of even verdwijnen, maar evengoed zijn ze continu hoorbaar, tot wanhoop van wie eraan lijdt.

Tinnitus is doorgaans het gevolg van een extreme blootstelling aan een hard geluid. In het geval van Bart was dat tijdens een opname van het AVRO-programma ‘Lalala Live’ in 1996. “Bart speelde drum en wilde zijn koptelefoon stiller zetten”, herinnerde Jean Blaute zich in Belpop. “Maar het bakje met het volumeknopje was omgevallen. Het stond onhoudbaar luid, maar in plaats van zijn hoofdtelefoon af te gooien, bleef Bart voor de show doorgaan. Na het optreden draaide hij compleet weg en moest hij naar het ziekenhuis.”

Hoorapparaat

Van die tinnitus is hij nu dus verlost, zegt Bart in ‘De Morgen’. Maar of wat er in de plaats is gekomen zoveel beter is? Een echte medische behandeling tegen hyperacusis is er namelijk niet. Wel kunnen oordopjes helpen om harde en pijnlijke geluiden af te zwakken en een hoorapparaat kan bepaalde klanken dempen.

