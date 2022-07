Laura Tesoro kampt met stemproblemen: “Voorlopig mag ik niet praten of zingen”

Veel steun

Wanneer Laura weer aan de slag kan, is voorlopig nog niet duidelijk. Haar manager Stijn Peters laat weten dat ze de situatie van dag tot dag bekijken. “We volgen het advies van de dokter zo goed mogelijk op en we hopen dat we onze normale agenda weer zo snel mogelijk kunnen hervatten. Of de zangeres komende week de presentatie van ‘Tien Om Te Zien’ mee voor haar rekening kan nemen, kan haar manager momenteel nog niet bevestigen. “Iedereen waar we mee samenwerken, is op de hoogte en hoopt dat Laura er snel weer door is. Maar iedereen begrijpt ook dat we niets mogen forceren, dus voorlopig leven we van dag tot dag. Vandaag weten we nog niet hoe de situatie morgen gaat zijn. We zijn dus van plan om de situatie telkens op de dag zelf te bekijken.”