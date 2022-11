Kurt Van Eeghem eert Will Ferdy: “Bedankt vanuit de LGBTQ+-wereld, voor de vuist op tafel”

BVKurt Van Eeghem (70) heeft de overleden zanger Will Ferdy goed gekend. Hij is dankbaar voor alles wat hij voor de Vlaamse kleinkunst heeft betekend, maar ook voor het openbaren van homoseksualiteit in 1970. “Dat was pionierswerk van de bovenste plank.”

“Ik denk wel dat ik weet waarom u mij belt”, aldus Kurt Van Eeghem. “Maar ik voelde het sinds vorige week een beetje aankomen. Er is een dame die hem zeer goed verzorgd heeft de voorbije jaren en die ik ook kende van bij de bakker. Ze sprak me aan en zei: ‘Het gaat niet goed met Will.’ Ik wist genoeg. Maar ze voegde eraan toe dat hij altijd is blijven dromen en nooit is gestopt met het schrijven van liedjes. Het maken en schrijven van muziek was voor Will veel meer dan een passie. En zo zie je maar, hoe schoon het passionele kan zijn.”

“Will was door en door een lieve en aardige man. Ik kan er geen onvertogen woord over zeggen. Een man die hield van zijn job en die dat al die jaren met zoveel liefde heeft gedaan. Tot op zijn laatste dag bleef hij doorgaan. Hij wou dit jaar zelfs nog nieuwe dingen uitbrengen. Dat is toch onvoorstelbaar?”

Pionier kleinkunst

Kurt heeft Will zeer goed gekend. Hij kreeg destijds les van hem in Studio Herman Teirlinck. “Will was daar vanzelfsprekend docent. Ik zeg ‘vanzelfsprekend’, omdat hij voor mij echt de pionier is van de Vlaamse kleinkunst. Iedereen die na hem kwam, is hem schatplichtig.”

Volledig scherm Will Ferdy © BELGA

“In de Franse stijl van onder meer Charles Trenet, bracht Will liedjes in het Nederlands, met goede teksten. Hij zette het ‘luisterlied’, zoals dat toen werd genoemd, echt op de kaart", vervolgt Kurt. “Daar zou iedereen hem dankbaar voor moeten zijn. Hij kwam oorspronkelijk uit de schlagerwereld, maar werkte tientallen jaren aan een repertoire op niveau, met goede teksten en met mooi Nederlands. Het is formidabel wat voor werk hij heeft verricht.”

Herinneren

“De Vlaming zal hem herinneren als de man die homoseksualiteit op de kaart heeft gezet in 1970 op televisie”, klinkt het verder nog. “Dat was pionierswerk van de bovenste plank. Dat is vervolgens wel in zijn gezicht ontploft. Will, die katholiek was, werd door zijn eigen religiegenoten ‘verstoten’ en liep hierdoor honderden optredens mis. Daar zou men Will later voor eren én volkomen terecht. Hij verdient die eer. Ik bedank hem dan ook vanuit de hele LGBTQ+-wereld voor de vuist waarmee hij op de tafel heeft geklopt", klinkt het hoorbaar dankbaar.

“Ik hoop dat de artiest voortleeft, want dat zou hij het liefste hebben gewild”, besluit Kurt. “Het nummer ‘Christine’ is zo’n vijftig jaar oud, maar toch kent de Vlaamse bevolking de melodie en de tekst nog tot op de dag van vandaag. Chapeau!”

