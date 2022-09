Koen Crucke moet dubbele oogoperatie ondergaan: “Anders word ik misschien wel blind”

“Ik heb gelukkig geen cataract, maar ik moet wel geopereerd worden om te vermijden dat ik misschien blind word”, zegt Koen aangeslagen. “Ik weet niet of het ermee te maken heeft dat ik mijn ogen in 2014 liet laseren, maar een jaar later begon ik last te krijgen van schemeringen voor de ogen. Er dwarrelt een soort stof in mijn oogbol. Stilaan is dat verergerd. Soms wordt het echt zwart voor mijn ogen, en ik kon geen vijf minuten meer in een boek lezen zonder hoofdpijn te krijgen. Ik durf ook ’s avonds niet meer met de auto te rijden, want in mijn toestand is dat echt niet veilig.”