Koen Crucke kruipt uit diep dal na zware infectie: “Ik vreesde dat ik keelkanker had”

BV ‘Temptation’ Megan Desaever duikt op in nieuw seizoen van ‘Ex On The Beach: Double Dutch’

Het gerucht deed al langer de ronde, maar nu is het officieel: Megan Desaever, ex-deelnemer uit ‘Temptation Island’, zal te zien zijn in het nieuwe seizoen van ‘Ex On The Beach: Double Dutch’. Dit als ex van deelnemer Dylan van der Wal.