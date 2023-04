Koen Crucke en zijn man Jan na al die gezondheids-perikelen: “Geen van ons beiden komt ooit in een woonzorgcentrum terecht”

BVIn 1969 wint Eddy Merckx de Ronde van Frankrijk en zet astronaut Neil Armstrong als eerste mens voet op de maan. Maar het is ook het jaar dat Jan Gheysens (74) en Koen Crucke, nu 71 maar toen amper 17, hun liefde alle kansen willen geven. En kijk: 54 jaar later is hun relatie nog springlevend en is Koen nog steeds dol op Jan, intussen zijn echtgenoot én zijn manager. “Hij is de enige persoon naar wie ik luister”, vertelt de zanger in ‘Primo’.