Koen Crucke en Martine Jonckheere spelen showbizzkoppel in nieuwe kerstkomedie: “Dat gaat vonken geven”

BV Koen Crucke voelt zich afgedankt als Meneer Spaghetti: “Gedaan is gedaan, ik ga niet op reserve­lijst staan”

Er komt abrupt een einde aan een tijdperk. In de kerstshow van ‘Samson & Marie’ deze winter zijn twee personages opvallend afwezig: Meneer Spaghetti, gespeeld door Koen Crucke (71), en Van Leemhuyzen, gespeeld door Walter Baele (59), zijn geschrapt. 33 jaar lang hebben ze de iconische rollen gespeeld. Baele had eigenlijk eerder al willen stoppen, maar voor Crucke komt de beslissing hard aan: “Alberto was onlosmakelijk verbonden met Samson, maar blijkbaar vinden de bazen dat niet.”