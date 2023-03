Koen Buyse van Zornik over plotse overlijden van zijn zus: “Het gaat niet beter, het is gewoon anders”

In een interview met ‘Het Nieuwsblad’ vertelt de Zornik-zanger nu voor het eerst over het plotse overlijden van zijn zus. “Die gebeurtenis heeft alles veranderd, maar dan ook echt álles”, klinkt het openhartig. “Sindsdien weet ik dat we machteloos staan in het leven, dat we niets te zeggen hebben.” En ook drie jaar later heeft Koen het nog steeds moeilijk. “Je zou denken dat ik het verwerkt heb. Maar het gaat niet beter, het is gewoon anders.”

Al kiest Buyse er bewust voor om positief in het leven te staan. “Dat zijn we verschuldigd aan mijn zus”, klinkt het overtuigend. Verder vertelt de zanger nog dat hij een goede band had met zijn zus. Zo kon hij een tijdje geleden - toen hij op persoonlijk vlak door diep dal ging - steeds rekenen op Ann. “Ik ben toen gecrasht, maar mijn zus heeft me erdoorheen gesleurd. Ik herinner me dat ik haar huilend opbelde toen ik in de auto zat: mijn stuur hing vol snot. Ze zei dat ik welkom was bij haar en ze heeft toen een hele week voor me gezorgd, ook al had ze al drie kinderen om voor te zorgen.”