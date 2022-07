Kobe Ilsen openhartig over vaderschap: “Geen roze wolk, absoluut niet”

“Op Ibiza vonden we de perfecte combinatie van natuur en het uitgaansle­ven”: Marc Coucke geniet van buitenver­blijf in Durbuy én van Ibiza

In ‘Het Vakantiehuis’ toont Marc Coucke zijn buitenverblijf in Durbuy, een luxueuze pied-à-terre waar hij graag met het gezin zijn vakantie spendeert. Maar in de zomer zoeken zijn dochters ook graag andere oorden op. “Op Ibiza hebben we ons plekje gevonden.” Bekijk hieronder de volledige aflevering van ‘Het Vakantiehuis’.

