Kobe en Danira over eten én hun speciale band: “Verliefd worden? Het had zomaar gekund”

BVNa een pauze van vier jaar hebben Kobe Ilsen (40) en Danira Boukhriss (32) het vierde seizoen van ‘Over eten’ afgetrapt. De chemie tussen hen is nog steeds intact, met een band die dieper gaat dan louter collega’s. Een gesprek over hun speciale band en hun favoriete gerechten. “Danira voelt heel goed aan als ik een minder moment heb. Het zijn moeilijke tijden nu en ze heeft wat werk overgenomen van mij.”

“Vier jaar niet meer samengewerkt, dat is al iets, hé. Maar Danira en ik zijn elkaar nooit uit het oog verloren, wij zien elkaar privé ook regelmatig”, vertelt Kobe. “Het voelde dan ook direct weer heel aangenaam om met z’n tweeën op de set te staan. De voorbije tijd hadden we vooral solo-­opdrachten.”

“En die tv-chemie tussen ons was er dus al vanaf de eerste opnamedag in 2016, hé”, pikt Danira geestdriftig in. “Kobe en ik, wij hebben dezelfde humor. En we bewonderen elkaar oprecht. Mijn eerste job tien jaar geleden bij de VRT was trouwens als researcher voor Kobe. Het was voorbestemd!”

Jullie zijn nooit een koppel geweest, al leek het soms zo.

Kobe: “We zijn nooit verliefd geworden op elkaar, da’s ook goed. Anders had het heel awkward kunnen worden. Dan had Danira gehoopt dat we zouden trouwen en ik haar kinderen zou geven. (lacht)”

Danira: “Het hád gekund. We zijn al samen op reis geweest, hebben veel gemeenschappelijke vrienden. Maar ik beschouw Kobe als mijn grote tv-broer.”

Jullie relatie is louter vriendschappelijk.

Kobe: “Mensen vonden het leuk om te insinueren dat wij iets hadden. Ik snap dat wel. Wij speelden dat spelletje soms mee, we vonden het leuk om ermee te lachen. Maar we hebben gewoon een heel hechte vriendschapsband, da’s supermooi. Wij geven elkaar raad over een goede advocaat of een architect, geven elkaar tips over verbouwingen en noem maar op. Danira voelt heel goed aan als ik een minder moment heb. Het zijn moeilijke tijden nu (er wordt onderzocht of Kobes bijna vier maanden oude zoontje Magnus de ziekte van Hirschsprung heeft, een aangeboren darmafwijking, red.) en Danira heeft wat werk overgenomen van mij. Andersom kan dat ook. Dat is heel comfortabel.”

Danira: “We voelen ons veilig bij elkaar. Tien uur op de set staan met iemand die je niet leuk vindt, dat zou ik niet volhouden. Er kan al eens een discussie op de set ontstaan over hoe we iets moeten aanpakken. Ik durf al eens blèten bij hem. Ik weet dan: ‘Het is oké, Kobe gaat mij daar niet op pakken.’”

Je bent wel geen meter mogen worden van Kobes zoontje.

Kobe: “Dat is enkel voor kapitaalkrachtige mensen. (lacht) Nee, we hebben het in de familie gehouden, met twee peters.”

Danira: “Maar ik heb Magnus wel al geknuffeld. Kobe en Sara weten wat mijn cadeau is: ze mogen mij altijd inschakelen als ze een avondje met hun twee weg willen, dan kom ik babysitten.”

Kobe: “Hou je dan maar vast aan de takken van de bomen. (lachje)”

Aan raakvlakken tussen jullie geen gebrek, maar zijn er ook verschillen?

Danira: “Welja, qua eten, bijvoorbeeld. Daar gaat ons programma toevallig over. (lachje) Kobe en ik hebben andere gewoontes en smaken. Ik ben dol op de tajine van mijn vader. De beste ter wereld! Hij doet er soms ook rode wijn bij. Da’s dan de tajine à l’intégration, zegt hij.”

Kobe: “Ik ga mezelf eens uitnodigen, denk ik. Maar wat is een tajine precies? Iets met couscous?”

Danira: “Nee, dat is nog een ander gerecht. Een tajine is een stoofpot met vlees, lamsvlees of kip, bijvoorbeeld, en groenten, eventueel patatten erbij. Het was een manier om mij als kind groenten te laten eten. Ik lustte bijvoorbeeld geen spruiten, maar als die doordrongen waren van al die kruiden, met die saus op basis van olijfolie erbij… Heerlijk! Word jij ook terug naar je kindertijd gekatapulteerd door een gerecht, Kobe?”

Kobe: “Wel, een goede spaghetti bolognese...”

Danira: “O, ik ben daar ook dol op! Die van mijn mama is echt top. Ik eet niet veel vlees, maar voor spaghetti bolognese maak ik een uitzondering.”

Kobe: “Ik denk dan terug aan de gezelligheid van zondagavond. ‘Schalkse ruiters’ of ‘Heterdaad’ was op tv, en dan aten wij lookbroodjes en spaghetti, met gehakt en veel kaas en tabasco. Op kerstavond aten wij ook altijd een kerststronk uit de supermarkt. Mijn broer maakte er verse chocoladesaus bij en dan het juiste koekje erbij... Smullen!”

Zo’n voorverpakte ijsstronk...

Kobe: “O, Sergio Herman zal dat wel afgrijselijk vinden en not done, maar ik vind het nog altijd heerlijk. Zoals met vrienden op een festival een hamburger met frieten eten veel beter kan zijn dan langsgaan in om het even welk sterrenrestaurant. Allez, dat zal ik ook niet afslaan, hoor. Die paar keer op een jaar dat ik in The Jane ga eten... Zalig!”

Danira: “Zal ik dan als tegengewicht als mijn derde favoriet frieten van de frituur noemen? Met warme currysaus en mayonaise, een curryworst speciaal, met verse uitjes erbij en dan... Aanvallen! (lacht)”

Gezond is anders, natuurlijk.

Danira: “In ‘Over eten’ gaan we niet het belerende vingertje opsteken. We geven gewoon op een zo correct mogelijke manier informatie.”

Kobe: “We willen een grotere bewustwording creëren rond eten, maar we zijn er niet om te bepalen wát je in je mond stopt. Ik ben op mijn eten gaan letten, en ben dankzij intermittent fasting (waarbij je bijvoorbeeld enkel tussen 12 en 20 uur eet, red.) vijftien kilo kwijt, maar er zijn nog veel andere wegen die naar Rome leiden.”

Danira heeft haar top drie van favoriete gerechten al prijsgegeven. Met welk stukje culinair genot vervolledig jij de jouwe?

Kobe: “Met het risico dat er commentaar op komt: tonijntartaar met avocado. Dat is met enig schuldgevoel, want tonijn is een bedreigde vissoort. Ook al worden er ook gekweekt. En om avocado’s te telen, is er enorm veel water nodig. Bon, nu we toch bezig zijn, ga ik over mijn limiet: ik ben ongelooflijk fan van aperitiefhapjes, hummus met toastjes en gevulde pepertjes met kaas, meer moet dat niet zijn.”

We merken het: over eten kunnen jullie blijven praten.

Danira: “Ik denk dat ik een programmavoorstel ga doen: ik ga in elk land eten en zeg wat ik ervan vind.”

Kobe: “Gaan we daar ons belastinggeld aan spenderen, ja?”

Danira: “We kunnen maar dromen, hé Kobe. (lachje)”

