Kleinzoon van ‘Baantjer’-acteur wordt vervolgd voor zedenfeiten: “Het gaat om drie minderjarigen”

Showbits Dieter Coppens na kritiek op 'Down the Road': "Nog steeds niet gelukt om met William Boeva samen te zitten”

Bij de start van het derde seizoen kreeg het programma ‘Down the road’ kritiek uit onverwachte hoek. Standup-comedian William Boeva haalde zwaar uit naar de makers over de manier waarop mensen met een beperking werden opgevoerd. “Alleen als knuffelberen. Dit is geen inclusie”, schreef hij in een open brief. Een verwijt dat hard is aangekomen bij presentator Dieter Coppens. Die probeert sindsdien een gesprek aan te gaan met William Boeva, maar dat is - weken later - nog altijd niet gelukt. Nu reageert Dieter voor het eerst zelf op alle heisa rond ‘Down the road’.

10 november