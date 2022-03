Klacht die Lotte Vanwezemael indiende tegen 50 mannen wegens seksueel overschrijdend gedrag is geseponeerd

Het nieuws dat Lotte Vanwezemael een klacht ingediend had tegen 50 mannen wegens dickpics en seksuele berichten raakte in oktober 2020 al bekend. Daarnaast getuigde ‘Seksuolotte’ ook eerder al in interviews over de vele ongepaste foto’s en berichten die ze kreeg via sociale media. In ‘Gert Late Night’ zei de seksuologe bijvoorbeeld al dat ze alle seksuele berichten en dickpics heeft bijgehouden en overal screenshots van heeft gemaakt. Dat maakte de seksuologe ook duidelijk op haar Instagram-pagina. “Aan alle boys die de berichten en profielen hebben verwijderd of mij hebben geblokkeerd. Goed geprobeerd. Ik heb van alles al screenshots”, klonk het toen. De mannen riskeerden om vervolgd te worden voor stalking en konden als gevolg ook een serieuze straf krijgen. Die gaat van gevangenisstraffen van 15 dagen tot 2 jaar en geldboetes tussen 50 en 300 euro.