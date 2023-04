Kinderen Wout Bru openhartig over scheiding en nieuw gezinsgeluk van hun vader: “Haar zwangerschap was een grote klap”

Nu is Wout Bru chefkok in Le Grand Verre in Durbuy, maar ooit was zijn culinaire thuis zijn Maison Bru in Eygalières in de Franse Provence. Samen met ex-vrouw Suzy Jacques baatte hij de sterrenzaak uit, maar in 2015 verloor hij er zijn laatste ster. Ook het huwelijk tussen de twee verloor alle glans. Al in 2014 kwam het tot een breuk, met alle gevolgen van dien voor hen en hun twee kinderen Lou en Boris. Zo beaamt Lou: “Lang bleven ze doen alsof er geen vuiltje aan de lucht was, tot ik me een keer boos heb gemaakt, waarna mama me alles heeft verteld: dat papa haar een tijdlang bedroog, dat ze ongelukkig was en dat ze alles had gedaan om hem weer voor haar te winnen. Toen pas begreep ik dat de relatie tussen onze ouders voorbij was.”