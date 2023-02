Kim van Oncen over haar nieuwe rol als sidekick van Peter van de Veire: “Zijn vrouw heeft me al een berichtje gestuurd”

BV Megan van ‘Temptation Island’ gaat platina­blond na heisa rond belasting­frau­de

Megan Desaever (22) heeft een volledige nieuwe look. De influencer, bekend van ‘Temptation Island’ in 2018, is nu platinablond. Haar vriend, de Nederlander Dennis Roos, laat met een foto weten blij te zijn met het resultaat. Het is niet de eerste keer dat Megan haar uiterlijk verandert. Zo onderging ze in het verleden onder meer plastische chirurgie.

26 januari