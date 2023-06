Kim Van Oncen komt er met de schrik vanaf: “Plots rook ik een brandgeur en zag ik een rookpluim”

BVKim Van Oncen beleefde de schrik van haar leven toen haar papiercontainer gisteren vuur vatte. Een arbeider gooide een gedoofde sigarettenpeuk in de container, maar die smeulde nog even na waardoor het papier en karton meteen in brand vlogen, dat vertelde ze zelf in ‘Goeiemorgen Morgen!’ op Radio 2.

“We hebben echt geluk gehad. Omdat we buiten stonden met de werkmannen, hadden we het snel opgemerkt. Iemand rook een brandgeur en toen viel mijn oog op de grote rookpluim die uit de container kwam”, vertelt Kim Van Oncen. “Als we binnen waren geweest, hadden we het waarschijnlijk niet eens gezien of geroken.”

Kim is net verhuisd naar haar nieuwbouw en dat bleek cruciaal te zijn: “Er lagen nog veel handdoeken van het schilderen in de garage. Die hebben we nat gemaakt en zo hebben we het vuur kunnen doven. Eerst hadden we een gieter en emmer water, maar die handdoeken waren veel efficiënter.”

“Het ging allemaal zo snel, wij hebben twee jaar aan dit huis gebouwd. Ik zag alles al in vlammen opgaan. Gelukkig waren we met vijf en hebben we de brand snel onder controle gekregen”, zegt ze.

Branddeken voor in de toekomst

Na het incident heeft Kim meteen een branddeken besteld. “Ze zeggen altijd: leg dat in de keuken. Dat zou het eerste werk moeten zijn, maar wie doet dat effectief? Het kan zo snel gaan, ongeluk zit in een klein hoekje.”

De werkman die de peuk in de container gooide zat er ook heel verveeld mee. “Hij heeft me nog een berichtje gestuurd ‘s avonds om sorry te zeggen. Hij zei me ook dat het echt dom was. Met deze warmte kan het minste vonkje meteen uitslaan tot een brand.”

Kim heeft dan ook nog een duidelijke boodschap: “Rokers, you do you, maar check alstublieft dubbel of je sigaret wel goed gedoofd is. Wees voorzichtig en doe rustig met jouw sigaret.” Ze wil door haar verhaal te vertellen de mensen bewust maken van de gevaren van de droogte die momenteel heerst in ons land.

